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Глобальне автовиробництво
“просіло”

Глобальне автовиробництво “просіло”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 07:10

Глобальне автовиробництво “просіло”

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація автовиробників OICA підвела підсумки торішнього глобального виробництва автотранспортних засобів і прийшла до висновку, що світовий автопром закінчив рік показником випуску 95 млн 635 тис. автотранспортних засобів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 07:11

на втором месте США с 1,3 млн авто, а на третьем - Япония с 9,7 млн авто.
Я понимаю, что редактора, в большинстве своём, гуманитарии. Но не настолько же.
eugenetb
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