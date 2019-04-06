RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 08:09

отзывы про фридом финанс

подскажите стоит с ними сотрудничать?
с первого взгляда все уж очень хорошо выглядит
продают облигации по 1150грн\usd, комиссий никаких нету
в usd 6%,проценты платят ежемесячно причем на сумму 1150
обязуются выкупить по цене покупки по 1150 при условии что прошло определенное время
или 3 мес или год -я тут не помню
в интернете отзывов совсем нету
нашел только отзывы по этой же компании из рф- там пишут что не отдают деньги
zoawlhxc
 
Повідомлень: 113
З нами з: 22.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:27

zoawlhxc
Компания двигает ОВГЗ в масс-маркет_ т.е. хочешь покупай 1 шт (тестируй сервис), хочешь на 1 млн грн. Комиссий и правда нет (брокер/хранитель), процент начисляется на сумму покупки ежемесячно, есть гарантированный обратный выкуп брокером по вашему запросу.
С учетом, что нет НДФЛ для физика, а только военный сбор (это по налоговому кодексу для любых гос. облигаций Украины)_ тема оч интересная).
Брокер со всеми лицензиями.
Все лично проверил. все работает.
Один минус (хотя кому как)_ у Фридом облигации это и правда как аналог депозита по подходу. Спекулировать купленными у них ОВГЗ нет резона (стоит заграждающая цена 1150), все заточено под обратную продажу им же обратно (если захотите).
Но управлять объемом без комиссий (докупать, часть обратно им продать и вернуть деньги)_ это огромный плюс.
bond_2019
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:15

zoawlhxc
Подробнее об условиях покупки государственных облигаций в нашей компании вы можете прочитать на http://ffin.net.ua.
ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» является лицензированным профессиональным участником фондового рынка Украины, действующим на основании лицензий НКЦБФР (брокерская, дилерская деятельность и депозитарная деятельность депозитарного учреждения).
ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» за долгие годы работы на Украинском фондовом рынке приобрел положительную деловую репутацию, которой мы очень дорожим. Все договорные обязательства перед клиентами мы выполняем своевременно и в полном объёме.
Деятельность компании строго контролируется государственным регулятором (НКЦБФР) и в случае несоблюдения каких-либо обязательств перед клиентами ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» рискует аннулированием лицензий, а также применением санкций со стороны контролирующих органов.
ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.
ФРИДОМ ФИНАНС
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:00

забыл добавить 1 минус-облигации usd надо покупать за гривну
zoawlhxc
 
Повідомлень: 113
З нами з: 22.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.