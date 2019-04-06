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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

Додано: П'ят 05 кві, 2019 08:09 отзывы про фридом финанс подскажите стоит с ними сотрудничать?

с первого взгляда все уж очень хорошо выглядит

продают облигации по 1150грн\usd, комиссий никаких нету

в usd 6%,проценты платят ежемесячно причем на сумму 1150

обязуются выкупить по цене покупки по 1150 при условии что прошло определенное время

или 3 мес или год -я тут не помню

в интернете отзывов совсем нету

нашел только отзывы по этой же компании из рф- там пишут что не отдают деньги zoawlhxc Повідомлень: 113 З нами з: 22.06.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:27 zoawlhxc

Компания двигает ОВГЗ в масс-маркет_ т.е. хочешь покупай 1 шт (тестируй сервис), хочешь на 1 млн грн. Комиссий и правда нет (брокер/хранитель), процент начисляется на сумму покупки ежемесячно, есть гарантированный обратный выкуп брокером по вашему запросу.

С учетом, что нет НДФЛ для физика, а только военный сбор (это по налоговому кодексу для любых гос. облигаций Украины)_ тема оч интересная).

Брокер со всеми лицензиями.

Все лично проверил. все работает.

Один минус (хотя кому как)_ у Фридом облигации это и правда как аналог депозита по подходу. Спекулировать купленными у них ОВГЗ нет резона (стоит заграждающая цена 1150), все заточено под обратную продажу им же обратно (если захотите).

Но управлять объемом без комиссий (докупать, часть обратно им продать и вернуть деньги)_ это огромный плюс. bond_2019 Повідомлень: 14 З нами з: 04.02.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:15 zoawlhxc

Подробнее об условиях покупки государственных облигаций в нашей компании вы можете прочитать на http://ffin.net.ua .

ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» является лицензированным профессиональным участником фондового рынка Украины, действующим на основании лицензий НКЦБФР (брокерская, дилерская деятельность и депозитарная деятельность депозитарного учреждения).

ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» за долгие годы работы на Украинском фондовом рынке приобрел положительную деловую репутацию, которой мы очень дорожим. Все договорные обязательства перед клиентами мы выполняем своевременно и в полном объёме.

Деятельность компании строго контролируется государственным регулятором (НКЦБФР) и в случае несоблюдения каких-либо обязательств перед клиентами ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» рискует аннулированием лицензий, а также применением санкций со стороны контролирующих органов.

ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга. Подробнее об условиях покупки государственных облигаций в нашей компании вы можете прочитать наООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» является лицензированным профессиональным участником фондового рынка Украины, действующим на основании лицензий НКЦБФР (брокерская, дилерская деятельность и депозитарная деятельность депозитарного учреждения).ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» за долгие годы работы на Украинском фондовом рынке приобрел положительную деловую репутацию, которой мы очень дорожим. Все договорные обязательства перед клиентами мы выполняем своевременно и в полном объёме.Деятельность компании строго контролируется государственным регулятором (НКЦБФР) и в случае несоблюдения каких-либо обязательств перед клиентами ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» рискует аннулированием лицензий, а также применением санкций со стороны контролирующих органов.ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга. ФРИДОМ ФИНАНС

Повідомлень: 1 З нами з: 05.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:00 забыл добавить 1 минус-облигации usd надо покупать за гривну zoawlhxc Повідомлень: 113 З нами з: 22.06.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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