отзывы про фридом финанс

подскажите стоит с ними сотрудничать? с первого взгляда все уж очень хорошо выглядит продают облигации по 1150грн\usd, комиссий никаких нету в usd 6%,проценты платят ежемесячно причем на сумму 1150 обязуются выкупить по цене покупки по 1150 при условии что прошло определенное время или 3 мес или год -я тут не помню в интернете отзывов совсем нету нашел только отзывы по этой же компании из рф- там пишут что не отдают деньги
zoawlhxc Компания двигает ОВГЗ в масс-маркет_ т.е. хочешь покупай 1 шт (тестируй сервис), хочешь на 1 млн грн. Комиссий и правда нет (брокер/хранитель), процент начисляется на сумму покупки ежемесячно, есть гарантированный обратный выкуп брокером по вашему запросу. С учетом, что нет НДФЛ для физика, а только военный сбор (это по налоговому кодексу для любых гос. облигаций Украины)_ тема оч интересная). Брокер со всеми лицензиями. Все лично проверил. все работает. Один минус (хотя кому как)_ у Фридом облигации это и правда как аналог депозита по подходу. Спекулировать купленными у них ОВГЗ нет резона (стоит заграждающая цена 1150), все заточено под обратную продажу им же обратно (если захотите). Но управлять объемом без комиссий (докупать, часть обратно им продать и вернуть деньги)_ это огромный плюс.
zoawlhxc Подробнее об условиях покупки государственных облигаций в нашей компании вы можете прочитать на http://ffin.net.ua. ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» является лицензированным профессиональным участником фондового рынка Украины, действующим на основании лицензий НКЦБФР (брокерская, дилерская деятельность и депозитарная деятельность депозитарного учреждения). ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» за долгие годы работы на Украинском фондовом рынке приобрел положительную деловую репутацию, которой мы очень дорожим. Все договорные обязательства перед клиентами мы выполняем своевременно и в полном объёме. Деятельность компании строго контролируется государственным регулятором (НКЦБФР) и в случае несоблюдения каких-либо обязательств перед клиентами ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» рискует аннулированием лицензий, а также применением санкций со стороны контролирующих органов. ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.
shokprom написав:Не рекомендую туда соваться, почитай отзывы о них
Вы специально 13.05 зарегистрировались, чтобы 14.05 сделать этот вы..ер? Я работаю с Фридом с начала января по ОВГЗ (5-й месяц). Есть несколько договоров, проценты платят вовремя и в срок, выводят на любой счет, все как в договоре. Специально среди нескольких договоров, заводил один для проверки обратного выкупа, в мае воспользовался этой опцией. Так что на данном этапе, без замечаний. А такие как выше мнения, от их недобросовестных конкурентов, такие методы "работы"
Для трейдинга брокер полностью соответствует ожиданиям и требованиям. Невысокие комиссии, шустрая платформа (я не думаю, что quik нуждается в дополнительном представлении знающим и опытным), обилие инструментов для диверсификации. По аналитике тоже неплохо, иногда есть смысл заглядывать в «Рынок сегодня». Есть неплохие идеи для работы.
Неплохой брокер с долгосрочной историей, доверять можно. Площадки для торговли удобные, дают выход на американский рынок с русскоязычной поддержкой . По своему опыту могу сказать, что брокер точно подойдет для активно играющих на фондовом рынке.
Почитайте отзывы, погуглите, а ещё лучше напрямую связаться с компанией, я думаю что менеджеры вам помогут.Я думаю что для трейдера новичка компания Фридом финанс Украина это самый надежный вариант. Все лицензировано, так что они с радостью помогут решить вашу финансовую проблему.