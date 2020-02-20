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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:47

Re: отзывы про фридом финанс

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dimitrysavitsky
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:49

Re: отзывы про фридом финанс

Писали тут про Фридом, мол, це "москальская конторка" - не правдо это))) Вообще, скорее - казахстанская)) И украинская, и российская в том числе, но ориентированы именно на американские рынки и уже с акциями на NASDAQ!!! Як то це ні зовсім по москальські)))
Якраз ця компанія, навпаки, це самий простий і доступний вихід на західні ринки
FedorBriffff
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:20

Кто участвовал в IPO?

Как завести деньги на ФФ, через какие платежные системы, а самое главное, как выводить, если будем в плюсе?
Минимальный порог для входа в IPO?
Есть опыт в этом инструменте?
isick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:54

Кто-то работал с ФФ по IPO?
Как заводить деньги в ФФ и минимальная сума входа для участия в IPO, через какие платежные системы?
И главный вопрос, кто-то выводил прибыль, как этот процес происходит?
isick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:58

isick1 я участвую в IPO через них, нормальные условия. выводы один макс два дня
LegoBoSS
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:32

LegoBoSS Нужно было год молчать после регистрации, чтобы дождаться этого вопроса :lol:
St/2
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Повідомлень: 10586
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  #<12
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