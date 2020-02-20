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отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54
yoyodsl написав:St/2
Доброго дня. Цікавить ваша думка про ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Радять співпрацювати з ними по IPO. Варто чи не варто ?
Как брокер на регулируемых рынках, можно.
Но, IPO, точно не для розницы.
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St/2
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