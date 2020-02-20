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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54

  yoyodsl написав:St/2 Доброго дня. Цікавить ваша думка про ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Радять співпрацювати з ними по IPO. Варто чи не варто ?

Как брокер на регулируемых рынках, можно.
Но, IPO, точно не для розницы.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21

Re: отзывы про фридом финанс

  St/2 написав:St/2

А для IPO какой брокер походит?
И почему ФФУ не подходит для IPO? Какие нюансы, о которых не рассказывает или таит сам брокер ФФУ?
isick1
 
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