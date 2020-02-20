Как брокер на регулируемых рынках, можно.
Но, IPO, точно не для розницы.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21
Re: отзывы про фридом финанс
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:36
Re: отзывы про фридом финанс
Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?
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