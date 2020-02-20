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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54

  yoyodsl написав:St/2 Доброго дня. Цікавить ваша думка про ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Радять співпрацювати з ними по IPO. Варто чи не варто ?

Как брокер на регулируемых рынках, можно.
Но, IPO, точно не для розницы.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21

Re: отзывы про фридом финанс

  St/2 написав:St/2

А для IPO какой брокер походит?
И почему ФФУ не подходит для IPO? Какие нюансы, о которых не рассказывает или таит сам брокер ФФУ?
isick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:36

Re: отзывы про фридом финанс

Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?
Evgen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42

  Evgen написав:Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?

Скорее всего не очень доверяют.
Уже второй месяц веду переговоры, чтобы подписать договор, до этого изучал их деятельность на территории нашего государства года два. И до сих пор есть сомнения - работать ли с брокером ФФ или искать другого.
Жаль что банки например приват, альфа и новый монобанк не взяли на себя такой сервиз, как например в рашке тинькофф и др. банки, в самом приложении можно купить и ИТФ и ОФЗ и некоторые акции.
Как я понял, пока что мы в каменном веке, но пробовать работать все равно буду с ФФ, возможно позже рассмотрю и Интерактив Брокерс.
isick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:48

  Evgen написав:Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?

Любой брокер может купить вам ОВГЗ от 100 тыс. гривен.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:13

  Evgen написав:Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?

Вы думаете все кто с ними работает только и читают эту ветку?
Я случайно увидел.
Нормально всё работает, замечаний вообще нет, работаю с ними как только появились(выкупили моего прежнего брокера), абсолютно клиентоориентированы, адекватные тарифы.
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