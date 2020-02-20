Как брокер на регулируемых рынках, можно.
Но, IPO, точно не для розницы.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21
Re: отзывы про фридом финанс
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:36
Re: отзывы про фридом финанс
Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42
Скорее всего не очень доверяют.
Уже второй месяц веду переговоры, чтобы подписать договор, до этого изучал их деятельность на территории нашего государства года два. И до сих пор есть сомнения - работать ли с брокером ФФ или искать другого.
Жаль что банки например приват, альфа и новый монобанк не взяли на себя такой сервиз, как например в рашке тинькофф и др. банки, в самом приложении можно купить и ИТФ и ОФЗ и некоторые акции.
Как я понял, пока что мы в каменном веке, но пробовать работать все равно буду с ФФ, возможно позже рассмотрю и Интерактив Брокерс.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:48
Любой брокер может купить вам ОВГЗ от 100 тыс. гривен.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:13
Вы думаете все кто с ними работает только и читают эту ветку?
Я случайно увидел.
Нормально всё работает, замечаний вообще нет, работаю с ними как только появились(выкупили моего прежнего брокера), абсолютно клиентоориентированы, адекватные тарифы.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:49
Re: отзывы про фридом финанс
Кто-то покупал у них ОВГЗ? Какой опыт, тарифы?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:57
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:46
Re: отзывы про фридом финанс
Покупаем у фридом финанс 100 облигаций, это будет стоить 115000 грн
Доход за 1 год по ОВГЗ ФФ 9% - 10350 грн на руки (налогов нет)
Берем, например, депозит у RWC банка, у них актуальные ставки на 1 год - 12,15%
Доход будет 11248 грн на руки
Считаем разницу: 11248 - 10350 = депозит выгоднее на 898 грн чем ОВГЗ от ФФ
Выгоды пока что у ОВГЗ я лично пока не вижу. Геморроя дофига, а толку ни...
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