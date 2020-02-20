отзывы про фридом финанс

Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42

Evgen написав: Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют? Это же вроде единственная организация, через которую можно купить "в розницу" ОВГЗ, а отзывов практически нет. Никому не интересно, или все не доверяют?

Скорее всего не очень доверяют.Уже второй месяц веду переговоры, чтобы подписать договор, до этого изучал их деятельность на территории нашего государства года два. И до сих пор есть сомнения - работать ли с брокером ФФ или искать другого.Жаль что банки например приват, альфа и новый монобанк не взяли на себя такой сервиз, как например в рашке тинькофф и др. банки, в самом приложении можно купить и ИТФ и ОФЗ и некоторые акции.Как я понял, пока что мы в каменном веке, но пробовать работать все равно буду с ФФ, возможно позже рассмотрю и Интерактив Брокерс.