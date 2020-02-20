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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 лип, 2020 07:52
Re: отзывы про фридом финанс
Додано: Нед 26 лип, 2020 08:33
Это уже с вычитом всех налогов. Посчитайте сами
115000 грн 100% вклад в банке
12,5% - 13972.5 грн (без вычита налогов 18 НДФЛ и 1,5 ВЗ)
11248 грн чистыми на руки при депозите
Выгода от ОВГЗ будет только если проценты по депозитам упадут ниже 11,1%
и то, стоит ли париться при выгоде 100-300 грн за год. Нужно хотя бы от 1000 грн выгоды
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17
В основном ФФ заходят, если хотят купить не только ОВГЗ, но и акции, облигации + участвовать в IPO...
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