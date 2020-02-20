отзывы про фридом финанс

Додано: Нед 26 лип, 2020 08:33

Это уже с вычитом всех налогов. Посчитайте сами

115000 грн 100% вклад в банке

12,5% - 13972.5 грн (без вычита налогов 18 НДФЛ и 1,5 ВЗ)

11248 грн чистыми на руки при депозите



Выгода от ОВГЗ будет только если проценты по депозитам упадут ниже 11,1%

и то, стоит ли париться при выгоде 100-300 грн за год. Нужно хотя бы от 1000 грн выгоды

Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/