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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 07:52

Re: отзывы про фридом финанс

  alex2013a90 написав:Доход будет 11248 грн на руки

-минус военный сбор
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Evgen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:33

Это уже с вычитом всех налогов. Посчитайте сами
115000 грн 100% вклад в банке
12,5% - 13972.5 грн (без вычита налогов 18 НДФЛ и 1,5 ВЗ)
11248 грн чистыми на руки при депозите

Выгода от ОВГЗ будет только если проценты по депозитам упадут ниже 11,1%
и то, стоит ли париться при выгоде 100-300 грн за год. Нужно хотя бы от 1000 грн выгоды
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17

  alex2013a90 написав:Это уже с вычитом всех налогов. Посчитайте сами
115000 грн 100% вклад в банке
12,5% - 13972.5 грн (без вычита налогов 18 НДФЛ и 1,5 ВЗ)
11248 грн чистыми на руки при депозите

Выгода от ОВГЗ будет только если проценты по депозитам упадут ниже 11,1%
и то, стоит ли париться при выгоде 100-300 грн за год. Нужно хотя бы от 1000 грн выгоды


В основном ФФ заходят, если хотят купить не только ОВГЗ, но и акции, облигации + участвовать в IPO...
isick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:43

Казахский олигарх продолжает скупать активы в СНГ. Тимур Турлов, владелец Freedom Holding, который работает на постсоветском, в том числе и российском, рынке под брендом «Фридом Финанс» купил у одного из богатейших предпринимателей Казахстана Булата Утемуратова банк Kassa Nova. Сумма сделки составит более $40 млн. Закрыться она должна до конца года после того, как местный регулятор одобрит ее с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства. Сам Турлов заявил казахским журналистам, что новый банк будет фокусироваться на инвестиционном бизнесе.

За последний месяц, это уже третья крупная сделка Турлова. В начале июля Холдинг выкупил 20% Украинской биржи. Чуть позже «Фридом Финанс» заявил о покупке старейшего российского брокера «Церих Капитал».

В России у Турлова тоже есть свой банк «Фридом Финанс» (бывший Охабанк), который сконцентрирован на обслуживании клиентов брокерской компании.

Судя по тому, как Freedom Holding закреплялся на постсоветском биржевом рынке через скупку брокеров в разных странах, в компании Турлова решили повторить такой же номер и с банковским сектором и диверсифицировать основной бизнес, разбавив его банковскими активам. Вероятно, в скором времени компания поглотит какой-то из банков на Украине, в Киргизии или Узбекистане
+50грн !
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greenozon
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