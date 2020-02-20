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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:13

St/2

я не із ФФ та (поки що) не є їх клієнтом, прошу пардона
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:12

акція-заманушка від ФФ :wink:

http://prntscr.com/uiw6og
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9568
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:14

  greenozon написав:акція-заманушка від ФФ :wink:

http://prntscr.com/uiw6og


И мне только что прилетело это письмо.
isick1
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