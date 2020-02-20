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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:13

St/2

я не із ФФ та (поки що) не є їх клієнтом, прошу пардона
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:12

акція-заманушка від ФФ :wink:

http://prntscr.com/uiw6og
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:14

  greenozon написав:акція-заманушка від ФФ :wink:

http://prntscr.com/uiw6og


И мне только что прилетело это письмо.
isick1
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:54

Re: отзывы про фридом финанс

  ФРИДОМ ФИНАНС написав:ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.

Это всего лишь хитрый маркетинг для людей которые совершенно ничего не смыслят в инвестициях.
Как SEC вас регулируют? Как эмитента! Ваши бумаги торгуются на их бирже, SEC обязывает раскрывать Вашим акционерам информацию о Вашей деятельности, доходах, и прочем
Являетесь ли вы брокером в США, регулируют ли вас как брокера в США? Насколько знаю нет. Вы не имеете права осуществлять длительность в США как брокер, не имеете права открыть мне, потенциальному вашему клиенту брокерских счет в американской юрисдикции по законом США и под надзором американского регулятора
Регулируют вас например регулятор Великобритании FSA как брокера? Тоже нет
т.е. регуляторы развитых стран США и Великобритании никак ничего не гарантируют нам, Вашим клиентам
Если какой-то из ваших брокеров в любой юрисдикции что-то накосячит, то SEC и FSA это глубоко безразлично, они не станут меня защищать
В российской юрисдикции да какие-то есть гарантии, но для это мне нужно открывать счет в вашей московской компании, по законом рф и под надзором службы банка России по финансовому рынку.
Вы безусловно можете купить американские акции для меня в кипрской юрисдикции и по законам КИПРА через другого брокера который купит их для вас! т.е. по таким же законам как 99% кухонь в интернете

Единственное на что я могу наедятся на репутацию, тут вы не схитрили как со всем остальным
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:07

Теперь насчет украинских облигаций
Ваша схема отчасти гениальна
По сути продавая мне, потенциальному вашему клиенту гособлигации за 1150 грн и принимая на себя обязательство выкупить ее обратно по 1150 грн вы заменяете собой эмитента
то есть для меня больше не важно что минфин объявит дефолт и не будет гасить овгз, для меня важно что ваша компания не объявила дефолт и выполнила выкуп!!
Иначе в лучшем случае минфин погасит мне только 1000 грн
Максимальная по меркам Украины надежность министерства финансов Украины заменяется ни пойми какими обязательствами рядового общества с ограниченно ответственностью "Финансова компания укранет" :?
И добавлю, если Финансова компания укранет переименованная в Фридом финанс Украина объявит дефолт, это будет означать, одна из инвестиций Freedom Holding Corp просто получила убыток, акции немножко упадут в цене, но никаких реакции со стороны американских регуляторов естественно не будет

Скажите пожалуйста а такие финты с гособлигациями вы можете сделать в Москве или Лондоне? Или это возможно только в нашей неразвитой юрисдикции?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:54

На днях вышла занятная статья про компанию Freedom Finance и ее акции под названием «Самый глупый после «Бората» казахстанский импорт века» (https://ffj-online.org/2020/12/14/freed ... e-century/). Бумаги Freedom Holding Corp (FRHC) после нее пролетели вниз уже на 10% вниз.

Автор статьи предупреждает американских инвесторов о том, что компании и её руководству нельзя доверять. Фридом предоставляет непрозрачную отчётность, с сомнительными цифрами и большим количеством противоречивой информации.
Несмотря на то, что они торгуются на Nasdaq, к американскому рынку у них минимальное отношение - офис в коворкинге, на LinkedIn всего один сотрудник в США, странный аудитор и юристы, подавляющее большинство операций совершается на территории постсоветского пространства и в офшорах (Кипр и Белиз), причём у подразделения из Белиза FFIN Brokerage Services, поразительно широкие полномочия по отношению к средствам инвесторов. Хотя у нее нет лицензии, но она крупнейший контрагент всего холдинга FFIN Brokerage Services и осуществляет поставку бумаг иностранных компаний выходящих на IPO.

Кипрское подразделение холдинга заработало в 2019 году $33,8 млн, в 2018 году $11,9 млн, при том что в 2017 году его убыток составил $30 тыс.
Из приведённой таблицы становится очевидно, что ни одно подразделение холдинга не может похвастаться даже близким к кипрскому финрезом. Украинское подразделение вообще, кажется, годами содержат из благотворительности. Остальные подразделения пытаются привлечь средства как могут. Например, предлагают 12% по краткосрочным бондам, или совершенно нерыночные (очень высокие) ставки в банке.

Вопросы вызывают показатели по Кипру. Проводится анализ источников дохода кипрского подразделения.
Также в статье приводятся факты работы с мошеннической Wirecard, акцент делается на многолетнем взаимодействии с Lek Securities, которое, кстати, продажники Freedom Finance достаточно активно афишируют на каждой клиентской презентации. Lek Securities, лондонское подразделение которой обрабатывает более 90% всех ордеров Фридома на бумаги зарубежных эмитентов, попало в громкий скандал осенью 2019 года, признала все нарушения федерального законодательства США о ценных бумагах и еле смогла отделаться от SEC большими штрафами. Несколько бирж вообще отказались работать с Lek после этого пожизненно.

Приводится анализ того, как Фридом в Казахстане смогла увеличить бизнес. Схема была простая - компания передавала в РЕПО крупные позиции в акциях, и на полученные средства расширяла свою деятельность.
Данная стратегия признаётся крайне рискованной.

Но многие бы поверили автору, если бы в комментариях не появились пользователи с никами типа «Иван», которые пишут комментарии: «Работаю с компанией много лет, отличный брокер, вы всё врёте».


https://t.me/banksta/12596
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 07:09

  Вкладчик1234 написав:
. Например, предлагают 12% по краткосрочным бондам, или совершенно нерыночные (очень высокие) ставки в банке.

Вопросы вызывают показатели по Кипру.


https://t.me/banksta/12596

На дату эмиссии ставка относительно нормальная для молодой компании, хотя как помню очереди на облигации не было совсем
Заработок у них с IPO
nekefer
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  #<12345
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