отзывы про фридом финанс

ФРИДОМ ФИНАНС написав:ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.
Это всего лишь хитрый маркетинг для людей которые совершенно ничего не смыслят в инвестициях. Как SEC вас регулируют? Как эмитента! Ваши бумаги торгуются на их бирже, SEC обязывает раскрывать Вашим акционерам информацию о Вашей деятельности, доходах, и прочем Являетесь ли вы брокером в США, регулируют ли вас как брокера в США? Насколько знаю нет. Вы не имеете права осуществлять длительность в США как брокер, не имеете права открыть мне, потенциальному вашему клиенту брокерских счет в американской юрисдикции по законом США и под надзором американского регулятора Регулируют вас например регулятор Великобритании FSA как брокера? Тоже нет т.е. регуляторы развитых стран США и Великобритании никак ничего не гарантируют нам, Вашим клиентам Если какой-то из ваших брокеров в любой юрисдикции что-то накосячит, то SEC и FSA это глубоко безразлично, они не станут меня защищать В российской юрисдикции да какие-то есть гарантии, но для это мне нужно открывать счет в вашей московской компании, по законом рф и под надзором службы банка России по финансовому рынку. Вы безусловно можете купить американские акции для меня в кипрской юрисдикции и по законам КИПРА через другого брокера который купит их для вас! т.е. по таким же законам как 99% кухонь в интернете
Единственное на что я могу наедятся на репутацию, тут вы не схитрили как со всем остальным
Теперь насчет украинских облигаций Ваша схема отчасти гениальна По сути продавая мне, потенциальному вашему клиенту гособлигации за 1150 грн и принимая на себя обязательство выкупить ее обратно по 1150 грн вы заменяете собой эмитента то есть для меня больше не важно что минфин объявит дефолт и не будет гасить овгз, для меня важно что ваша компания не объявила дефолт и выполнила выкуп!! Иначе в лучшем случае минфин погасит мне только 1000 грн Максимальная по меркам Украины надежность министерства финансов Украины заменяется ни пойми какими обязательствами рядового общества с ограниченно ответственностью "Финансова компания укранет" И добавлю, если Финансова компания укранет переименованная в Фридом финанс Украина объявит дефолт, это будет означать, одна из инвестиций Freedom Holding Corp просто получила убыток, акции немножко упадут в цене, но никаких реакции со стороны американских регуляторов естественно не будет
Скажите пожалуйста а такие финты с гособлигациями вы можете сделать в Москве или Лондоне? Или это возможно только в нашей неразвитой юрисдикции?
На днях вышла занятная статья про компанию Freedom Finance и ее акции под названием «Самый глупый после «Бората» казахстанский импорт века» (https://ffj-online.org/2020/12/14/freed ... e-century/). Бумаги Freedom Holding Corp (FRHC) после нее пролетели вниз уже на 10% вниз.
Автор статьи предупреждает американских инвесторов о том, что компании и её руководству нельзя доверять. Фридом предоставляет непрозрачную отчётность, с сомнительными цифрами и большим количеством противоречивой информации. Несмотря на то, что они торгуются на Nasdaq, к американскому рынку у них минимальное отношение - офис в коворкинге, на LinkedIn всего один сотрудник в США, странный аудитор и юристы, подавляющее большинство операций совершается на территории постсоветского пространства и в офшорах (Кипр и Белиз), причём у подразделения из Белиза FFIN Brokerage Services, поразительно широкие полномочия по отношению к средствам инвесторов. Хотя у нее нет лицензии, но она крупнейший контрагент всего холдинга FFIN Brokerage Services и осуществляет поставку бумаг иностранных компаний выходящих на IPO.
Кипрское подразделение холдинга заработало в 2019 году $33,8 млн, в 2018 году $11,9 млн, при том что в 2017 году его убыток составил $30 тыс. Из приведённой таблицы становится очевидно, что ни одно подразделение холдинга не может похвастаться даже близким к кипрскому финрезом. Украинское подразделение вообще, кажется, годами содержат из благотворительности. Остальные подразделения пытаются привлечь средства как могут. Например, предлагают 12% по краткосрочным бондам, или совершенно нерыночные (очень высокие) ставки в банке.
Вопросы вызывают показатели по Кипру. Проводится анализ источников дохода кипрского подразделения. Также в статье приводятся факты работы с мошеннической Wirecard, акцент делается на многолетнем взаимодействии с Lek Securities, которое, кстати, продажники Freedom Finance достаточно активно афишируют на каждой клиентской презентации. Lek Securities, лондонское подразделение которой обрабатывает более 90% всех ордеров Фридома на бумаги зарубежных эмитентов, попало в громкий скандал осенью 2019 года, признала все нарушения федерального законодательства США о ценных бумагах и еле смогла отделаться от SEC большими штрафами. Несколько бирж вообще отказались работать с Lek после этого пожизненно.
Приводится анализ того, как Фридом в Казахстане смогла увеличить бизнес. Схема была простая - компания передавала в РЕПО крупные позиции в акциях, и на полученные средства расширяла свою деятельность. Данная стратегия признаётся крайне рискованной.
Но многие бы поверили автору, если бы в комментариях не появились пользователи с никами типа «Иван», которые пишут комментарии: «Работаю с компанией много лет, отличный брокер, вы всё врёте».
Данные клиентов инвесткомпании Фридом Финанс выставили на продажу на специализированных сайтах.
В базе оказались сведения о 16,8 тысячи клиентов, из которых 450 — квалифицированные инвесторы. К объявлению прикреплен пробник базы, в котором содержится информация о 50 клиентах. Любой желающий может получить доступ к пробнику, зарегистрировавшись на сайте.
Продавец обещает, что каждую неделю в открытом доступе будут появляться данные о 50 новых пользователях. В пробнике содержатся заявления клиентов от прошлого года на признание их квалифицированными инвесторами. Там указаны паспортные данные граждан и адреса их проживания. Некоторые клиенты из «пробника» подтвердили свои данные.
Также в базе можно найти ответы Фридом Финанс с удовлетворением просьбы и банковские справки с номерами счетов. Продавец сообщает, что в продаваемой части базы обычных клиентов указаны их контактные данные, выписки, образцы подписей, а также информация об открытых счетах и остатках на них.
Во Фридом Финанс заявили, что информация о клиентах надёжно защищена, и доступ к ней имеет очень ограниченный круг лиц, со специальной системой контроля.