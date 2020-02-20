отзывы про фридом финанс

На днях вышла занятная статья про компанию Freedom Finance и ее акции под названием «Самый глупый после «Бората» казахстанский импорт века» (). Бумаги Freedom Holding Corp (FRHC) после нее пролетели вниз уже на 10% вниз.Автор статьи предупреждает американских инвесторов о том, что компании и её руководству нельзя доверять. Фридом предоставляет непрозрачную отчётность, с сомнительными цифрами и большим количеством противоречивой информации.Несмотря на то, что они торгуются на Nasdaq, к американскому рынку у них минимальное отношение - офис в коворкинге, на LinkedIn всего один сотрудник в США, странный аудитор и юристы, подавляющее большинство операций совершается на территории постсоветского пространства и в офшорах (Кипр и Белиз), причём у подразделения из Белиза FFIN Brokerage Services, поразительно широкие полномочия по отношению к средствам инвесторов. Хотя у нее нет лицензии, но она крупнейший контрагент всего холдинга FFIN Brokerage Services и осуществляет поставку бумаг иностранных компаний выходящих на IPO.Кипрское подразделение холдинга заработало в 2019 году $33,8 млн, в 2018 году $11,9 млн, при том что в 2017 году его убыток составил $30 тыс.Из приведённой таблицы становится очевидно, что ни одно подразделение холдинга не может похвастаться даже близким к кипрскому финрезом. Украинское подразделение вообще, кажется, годами содержат из благотворительности. Остальные подразделения пытаются привлечь средства как могут. Например, предлагают 12% по краткосрочным бондам, или совершенно нерыночные (очень высокие) ставки в банке.Вопросы вызывают показатели по Кипру. Проводится анализ источников дохода кипрского подразделения.Также в статье приводятся факты работы с мошеннической Wirecard, акцент делается на многолетнем взаимодействии с Lek Securities, которое, кстати, продажники Freedom Finance достаточно активно афишируют на каждой клиентской презентации. Lek Securities, лондонское подразделение которой обрабатывает более 90% всех ордеров Фридома на бумаги зарубежных эмитентов, попало в громкий скандал осенью 2019 года, признала все нарушения федерального законодательства США о ценных бумагах и еле смогла отделаться от SEC большими штрафами. Несколько бирж вообще отказались работать с Lek после этого пожизненно.Приводится анализ того, как Фридом в Казахстане смогла увеличить бизнес. Схема была простая - компания передавала в РЕПО крупные позиции в акциях, и на полученные средства расширяла свою деятельность.Данная стратегия признаётся крайне рискованной.Но многие бы поверили автору, если бы в комментариях не появились пользователи с никами типа «Иван», которые пишут комментарии: «Работаю с компанией много лет, отличный брокер, вы всё врёте».