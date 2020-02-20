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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 12:40

Re: отзывы про фридом финанс

Сегодня мой словарный запас пополнился на одно слово применимое к овгз по 1150 от ФФ с чем себя и поздравляю :D

Миссе́линг[1] (от англ. misselling — «неправильная продажа») — недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения[2]. Мисселинг может включать намеренное утаивание информации о ключевых особенностях продукта, а также о сопутствующих рисках, в связи с чем клиенту продаётся не тот товар (услуга), за которым он обратился, а нечто иное. Таким образом, покупатель приобретает неподходящий продукт, хотя качество его может быть и неплохим[1]. Практика мисселинга считается неэтичной и небрежной, она может привести к судебному иску, штрафу или профессиональному осуждению продавца[2].
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 15:41

https://finance.yahoo.com/news/retail-brokerage-tells-ipo-hungry-093115538.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL20uZmFjZWJvb2suY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAKkVEw_9BTsZit9CBUVmQXqIa38lg2U8kl6uUBjnYlzGvsRF2se4UMr45rDWI020Mt87hcbOu3HEqlPDPIKe_lw7tl7NWY6Nw7gn58vgmsXYIGHCjLXh7OeRAAoy_5_AUd8sbAdywHYpPKKHtH77R1y69WSKSrCWt8yBm8JDZKXY

(Bloomberg) -- A Kazakhstan-based broker is riding the twin wave of retail investing and the frenzy around U.S. stock listings like Beyond Meat Inc. and Zoom Video Communications Inc. to drum up demand for its own shares.

Freedom Holding Corp. is offering clients across the former Soviet Union access to the hottest initial public offerings. But the price for a higher allocation is buying stock in the brokerage as well. The more Freedom shares they purchase, the more they can get in a popular IPO, according to marketing documents obtained by Bloomberg and interviews with investors.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:27

отзывы про фридом финанс

  nekefer написав:
  ФРИДОМ ФИНАНС написав:ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.

Это всего лишь хитрый маркетинг для людей которые совершенно ничего не смыслят в инвестициях.
Как SEC вас регулируют? Как эмитента! Ваши бумаги торгуются на их бирже, SEC обязывает раскрывать Вашим акционерам информацию о Вашей деятельности, доходах, и прочем
Являетесь ли вы брокером в США, регулируют ли вас как брокера в США? Насколько знаю нет. Вы не имеете права осуществлять длительность в США как брокер, не имеете права открыть мне, потенциальному вашему клиенту брокерских счет в американской юрисдикции по законом США и под надзором американского регулятора
Регулируют вас например регулятор Великобритании FSA как брокера? Тоже нет
т.е. регуляторы развитых стран США и Великобритании никак ничего не гарантируют нам, Вашим клиентам
Если какой-то из ваших брокеров в любой юрисдикции что-то накосячит, то SEC и FSA это глубоко безразлично, они не станут меня защищать
В российской юрисдикции да какие-то есть гарантии, но для это мне нужно открывать счет в вашей московской компании, по законом рф и под надзором службы банка России по финансовому рынку.
Вы безусловно можете купить американские акции для меня в кипрской юрисдикции и по законам КИПРА через другого брокера который купит их для вас! т.е. по таким же законам как 99% кухонь в интернете

Единственное на что я могу наедятся на репутацию, тут вы не схитрили как со всем остальным


Я даже специально зарегистрировалась здесь, увидев адекватные рассуждения :)
Да, заработать хотят все, но я как юрист с опытом в бухгалтерии обратила внимание, что даже очень известные финансисты в Украине не разбираются в инвестициях.

Не буду говорить о Фридоме или о другом брокере. Скажу в общем. Если Вы не понимаете разницу при выборе брокера, где Ваши активы защищены и где не защищены, то лучше Вам не инвестировать.

Почему? Объясняю. Например, Вы хотите купить акции американских компаний. Тогда Вы понимаете, что брокеров и надежность Ваших активов регулируется SEC и FINRA. Это два главных регулятора, которые защищают Вас как инвестора И дают возможность проверить надежность брокера. Разница между FINRA и SEC в том, что вопрос об возмещении брокером материального и морального ущерба будет решаться FINRA, а SEC - может инициировать уголовный процесс, который может привести к прекращению деятельности брокера. Ребята, в мире НЕТУ пока более строгого регулятора нежели FINRA И SEC.
Лично я не увидела к сожалению Freedom в FINRA. Выбор брокера это всегда личный выбор каждого, и я как человек с практически 20 лет опытом возврата дебиторской задолженности смотрю на надежность брокера и моих инвестиций при работе с ним и все офшорные брокерские компании не внушают мне доверия как юристу, если мы говорим об иностранных инвестициях, например, на рынке США.Если хотите понять более конкретно об выборе брокера и что важно, читайте мой анализ как для себя: https://www.instagram.com/p/CI6HW4AFHC6 ... _copy_link. И если ВСЕМ известные финансисты в Украине признали свои ошибки, то значит анализировала я достаточно для этого ;). Можно ли вернуть деньги с офшорных брокеров, которые имеют офисы в нас, да можно. У людей бывают проблемы в связи с этим. Но возможно

P.S.:относительно российской юрисдикции - какие гарантии? Я не понимаю, почему интерес вообще к инвестированию в российские компании, если сравнивать с американским рынком, где возможности побольше, уровень защиты нормальный ..но это выбор каждого. Да, россиянам попроще платить налоги, они не заморачиваються так как мы, у нас каменный век ...
natalya_vs
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:07

отзывы про фридом финанс

  Вкладчик1234 написав:
  nekefer написав:Заработок у них с IPO

"Вопросики" к механизму их работы с IPO


Соглашусь). А разве в Украине есть, кто-то, у кого адекватный механизм работы с IPO? Я не знаю таких

И спасибо за https://ffj-online.org/2020/12/14/freed ... e-century/, отличная аналитика, хотя делала свою самостоятельно.
natalya_vs
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 12:27

Обмін для конкретних лохів? :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:41

Re: отзывы про фридом финанс

  natalya_vs написав:Не буду говорить о Фридоме или о другом брокере. Скажу в общем. Если Вы не понимаете разницу при выборе брокера, где Ваши активы защищены и где не защищены, то лучше Вам не инвестировать.

Почему? Объясняю. Например, Вы хотите купить акции американских компаний. Тогда Вы понимаете, что брокеров и надежность Ваших активов регулируется SEC и FINRA. Это два главных регулятора, которые защищают Вас как инвестора И дают возможность проверить надежность брокера. Разница между FINRA и SEC в том, что вопрос об возмещении брокером материального и морального ущерба будет решаться FINRA, а SEC - может инициировать уголовный процесс, который может привести к прекращению деятельности брокера. Ребята, в мире НЕТУ пока более строгого регулятора нежели FINRA И SEC.


Проблема ще й в тому, що у них виходить "допомагати" непорозумінню людей. Наприклад, кілька днів тому назад український канал про інвестиції взяв у них "інтерв'ю" (по факту лише реклама). При спробі щось прокоментувати "проти течії" повідомлення видаляють (скривають). За Фрідом не здивована, а ось цей канал зашкварився для мене надовго. Порівняйте скрін нижче і фактичні підписи на Ютубі.

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natalia_baranovag
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