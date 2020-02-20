отзывы про фридом финанс

Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:27

nekefer написав: ФРИДОМ ФИНАНС написав: ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга. ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), деятельность которого регулируется Комиссией по уценным бумагам и биржам США (SEC). Отчётность холдинга опубликована на сайте SEC. Какие-либо правонарушения в деятельности Украинского офиса негативно отразятся на деятельности и деловой репутации холдинга.

Это всего лишь хитрый маркетинг для людей которые совершенно ничего не смыслят в инвестициях.

Как SEC вас регулируют? Как эмитента! Ваши бумаги торгуются на их бирже, SEC обязывает раскрывать Вашим акционерам информацию о Вашей деятельности, доходах, и прочем

Являетесь ли вы брокером в США, регулируют ли вас как брокера в США? Насколько знаю нет. Вы не имеете права осуществлять длительность в США как брокер, не имеете права открыть мне, потенциальному вашему клиенту брокерских счет в американской юрисдикции по законом США и под надзором американского регулятора

Регулируют вас например регулятор Великобритании FSA как брокера? Тоже нет

т.е. регуляторы развитых стран США и Великобритании никак ничего не гарантируют нам, Вашим клиентам

Если какой-то из ваших брокеров в любой юрисдикции что-то накосячит, то SEC и FSA это глубоко безразлично, они не станут меня защищать

В российской юрисдикции да какие-то есть гарантии, но для это мне нужно открывать счет в вашей московской компании, по законом рф и под надзором службы банка России по финансовому рынку.

Вы безусловно можете купить американские акции для меня в кипрской юрисдикции и по законам КИПРА через другого брокера который купит их для вас! т.е. по таким же законам как 99% кухонь в интернете



Единственное на что я могу наедятся на репутацию, тут вы не схитрили как со всем остальным Это всего лишь хитрый маркетинг для людей которые совершенно ничего не смыслят в инвестициях.Как SEC вас регулируют? Как эмитента! Ваши бумаги торгуются на их бирже, SEC обязывает раскрывать Вашим акционерам информацию о Вашей деятельности, доходах, и прочемЯвляетесь ли вы брокером в США, регулируют ли вас как брокера в США? Насколько знаю нет. Вы не имеете права осуществлять длительность в США как брокер, не имеете права открыть мне, потенциальному вашему клиенту брокерских счет в американской юрисдикции по законом США и под надзором американского регулятораРегулируют вас например регулятор Великобритании FSA как брокера? Тоже нетт.е. регуляторы развитых стран США и Великобритании никак ничего не гарантируют нам, Вашим клиентамЕсли какой-то из ваших брокеров в любой юрисдикции что-то накосячит, то SEC и FSA это глубоко безразлично, они не станут меня защищатьВ российской юрисдикции да какие-то есть гарантии, но для это мне нужно открывать счет в вашей московской компании, по законом рф и под надзором службы банка России по финансовому рынку.Вы безусловно можете купить американские акции для меня в кипрской юрисдикции и по законам КИПРА через другого брокера который купит их для вас! т.е. по таким же законам как 99% кухонь в интернетеЕдинственное на что я могу наедятся на репутацию, тут вы не схитрили как со всем остальным

Я даже специально зарегистрировалась здесь, увидев адекватные рассужденияДа, заработать хотят все, но я как юрист с опытом в бухгалтерии обратила внимание, что даже очень известные финансисты в Украине не разбираются в инвестициях.Не буду говорить о Фридоме или о другом брокере. Скажу в общем. Если Вы не понимаете разницу при выборе брокера, где Ваши активы защищены и где не защищены, то лучше Вам не инвестировать.Почему? Объясняю. Например, Вы хотите купить акции американских компаний. Тогда Вы понимаете, что брокеров и надежность Ваших активов регулируется SEC и FINRA. Это два главных регулятора, которые защищают Вас как инвестора И дают возможность проверить надежность брокера. Разница между FINRA и SEC в том, что вопрос об возмещении брокером материального и морального ущерба будет решаться FINRA, а SEC - может инициировать уголовный процесс, который может привести к прекращению деятельности брокера. Ребята, в мире НЕТУ пока более строгого регулятора нежели FINRA И SEC.Лично я не увидела к сожалению Freedom в FINRA. Выбор брокера это всегда личный выбор каждого, и я как человек с практически 20 лет опытом возврата дебиторской задолженности смотрю на надежность брокера и моих инвестиций при работе с ним и все офшорные брокерские компании не внушают мне доверия как юристу, если мы говорим об иностранных инвестициях, например, на рынке США.Если хотите понять более конкретно об выборе брокера и что важно, читайте мой анализ как для себя:. И если ВСЕМ известные финансисты в Украине признали свои ошибки, то значит анализировала я достаточно для этого. Можно ли вернуть деньги с офшорных брокеров, которые имеют офисы в нас, да можно. У людей бывают проблемы в связи с этим. Но возможноP.S.:относительно российской юрисдикции - какие гарантии? Я не понимаю, почему интерес вообще к инвестированию в российские компании, если сравнивать с американским рынком, где возможности побольше, уровень защиты нормальный ..но это выбор каждого. Да, россиянам попроще платить налоги, они не заморачиваються так как мы, у нас каменный век ...