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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:21

Re: отзывы про фридом финанс

Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?
RikiMito
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 06:28

  RikiMito написав:Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?

Грубо говоря любой депозитарий не имеет финансовых рисков, только чистая уголовщина и рейдерство, врядли такое возможно с ФФ и ОВГЗ
Более высокая вероятность того, что не понимая сути сделки Вы не купите ОВГЗ, а получите сложный финансовый продукт, по сути дадите кредит самому Фридомфинансу, вот здесь уже совершенно иные и совершенно легальные риски о которых Вас не предупреждают
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:57

  RikiMito написав:Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?


ФФ пропонує два типи бумаг (ОВДП),
1) власний продукт - там де ціна однієї штуки 1150 грн (чи доларів)
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy
а також
2) покупка реальних ОВДП на біржах.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

В першому випадку комісій 0 (і (!!!) фіксована дохідність 8.5%,
в другом все +- як в інших брокерів.
greenozon
 
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