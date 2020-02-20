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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:21
Re: отзывы про фридом финанс
Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?
Додано: Чет 09 вер, 2021 06:28
Грубо говоря любой депозитарий не имеет финансовых рисков, только чистая уголовщина и рейдерство, врядли такое возможно с ФФ и ОВГЗ
Более высокая вероятность того, что не понимая сути сделки Вы не купите ОВГЗ, а получите сложный финансовый продукт, по сути дадите кредит самому Фридомфинансу, вот здесь уже совершенно иные и совершенно легальные риски о которых Вас не предупреждают
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:57
ФФ пропонує два типи бумаг (ОВДП),
1) власний продукт - там де ціна однієї штуки 1150 грн (чи доларів)
а також
2) покупка реальних ОВДП на біржах.
В першому випадку комісій 0 (і (!!!) фіксована дохідність 8.5%,
в другом все +- як в інших брокерів.
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