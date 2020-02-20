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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:21

Re: отзывы про фридом финанс

Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?
RikiMito
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 06:28

  RikiMito написав:Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?

Грубо говоря любой депозитарий не имеет финансовых рисков, только чистая уголовщина и рейдерство, врядли такое возможно с ФФ и ОВГЗ
Более высокая вероятность того, что не понимая сути сделки Вы не купите ОВГЗ, а получите сложный финансовый продукт, по сути дадите кредит самому Фридомфинансу, вот здесь уже совершенно иные и совершенно легальные риски о которых Вас не предупреждают
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:57

  RikiMito написав:Прочитал, что при покупке ОВГЗ через ФФ они хранят их у себя в депозитарии, что скорее всего ведет к рискам. Можно ли как-то купить эти ОВГЗ через них, но хранить в центральном депозитарии, чтобы они были в безопасности?


ФФ пропонує два типи бумаг (ОВДП),
1) власний продукт - там де ціна однієї штуки 1150 грн (чи доларів)
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy
а також
2) покупка реальних ОВДП на біржах.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

В першому випадку комісій 0 (і (!!!) фіксована дохідність 8.5%,
в другом все +- як в інших брокерів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:39

Фрідом звітує про 2021 рік
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Для Freedom Finance 2021 рік був наповнений викликами та досягненнями, новими проєктами та перемогами.- Ринкова капіталізація Freedom Holding Corp. перевищила $4 млрд
- Холдинг купив американську брокерсько-дилерську компанію Prime Executions
- Аналітичне видання Investor’s Business Daily включило акції FRHC до складу свого біржового фонду Innovator IBD 50 ETF
- Виручка Freedom Holding Corp. за третій квартал 2021 фіскального року склала $313 млн
- Отримали 2 премії від фінансового журналу International Finance Awards у номінаціях Most Innovative Securities Brokerage Company та Best Research House.
- Morgan Stanley збільшив частку в Freedom Holding Corp. майже в три тисячі разів
- S&P Global Ratings підвищило рейтинг Freedom Holding Corp. і встановило цільову ціну $76 за акцію
- 11 березня НКЦПФР видала ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» ліцензію андеррайтера.
- Перетнули межу у 340 тис. клієнтських рахунків
- Запустили чат-бота ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА в Telegram — FFUkraine_bot
- Зібрали понад 11 000 інвесторів у нашому телеграм-каналі Freedom Finance UA.
- 22 жовтня 2021 року організували розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії «ЕСКА КАПІТАЛ»
- За рік наш вебінар «Мистецтво інвестування» подивилися 8274 людини за рік. І це без урахування того, що ми проводили офлайн.
- За рік клієнти оплатили наші курси 1839 разів.Залишайтеся у 2022 з нами й відкривайте для себе світ інвестицій на фондовому ринку.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:09

позиція ФФ щодо війни із агресором

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:31

Для українців, що інвестують через Freedom Finance Europe, комісія 2,5% за поповнення рахунку скасована

З 28 березня ви можете поповнювати брокерські рахунки, через які інвестуєте на міжнародних фондових ринках, без комісії. Плата еквайра скасована на всіх тарифах. Кошти з картки зараховуються миттєво, а гривня конвертується у долари за курсом НБУ у день поповнення.

Рахунок Freedom Finance Europe — ваш спосіб зберегти свої заощадження під час війни. Ви можете:
 Купувати ліквідні цінні папери на фондових ринках США та Європи. У такому випадку ви маєте змогу заробити на подорожчанні активів або отриманні дивідендів.
 Зберігати вільні кошти на накопичувальному D-рахунку зі ставкою 3% річних у доларах. Цей рахунок доступний для всіх клієнтів Freedom Finance Europe.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:54

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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:38

Из Википедии..
Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]

В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].

Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].

Кто конечный бенифициар Freedom Finance Europe?
user412
 
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user412
https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0 ... 1%83%D1%80
klug
 
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