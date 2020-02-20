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отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 кві, 2022 00:03
підкажіть чи в когось є проблеми із виведенням коштів з брокерського рахунку.
Поповнив двома картами, заблокували кошти на вивід, просили виписки по картках, що вже дуже дивно. Практично пів-тижня футболять, розказують що виписки на якійсь перевірці.
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sevenfold
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Додано: Нед 24 кві, 2022 16:39
Бгг..
Ввод с карты и сразу вывод на другой счет да еще в другой юрисдикции?
Это еще нужно разобраться, имел ли место квазиналичный вывод из страны в обход ограничений либо таки именно классический отмыв бабла
Типичный клиент комплаенса, лучше звоните Солу Гудману;)
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nekefer
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:30
nekefer
Вы о чём ? Фридом финанс Украина сейчас не дает возможность клиентам воспользоваться своими средствами на счету и ценными бумагами .
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Додано: Пон 25 кві, 2022 13:06
nekefer який може бути відмив бабла із 2000 доларів ви про що? Кошти заводились з українського банку і виводились на український.
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