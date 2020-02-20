отзывы про фридом финанс

Бгг.. Ввод с карты и сразу вывод на другой счет да еще в другой юрисдикции? Это еще нужно разобраться, имел ли место квазиналичный вывод из страны в обход ограничений либо таки именно классический отмыв бабла Типичный клиент комплаенса, лучше звоните Солу Гудману;)
greenozon використував гривневий для депозиту, валютний для зняття бо ж вони знімають через свіфт. Мені дзвонив менеджер і розпитував чому робив саме так, я лише не зрозумів в чому вони побачили причину заморозки коштів.
sevenfold написав:greenozon використував гривневий для депозиту, валютний для зняття бо ж вони знімають через свіфт. Мені дзвонив менеджер і розпитував чому робив саме так, я лише не зрозумів в чому вони побачили причину заморозки коштів.
віднедавна НБУ почав боротись із "оптимізаторами" і шукачами легкого заробітку на різниці курсів
greenozon із статті, я розумію це банк повинен не дозволяти робити депозити на брокерів, а не брокери заморожувати кошти. Із початку війни я всю валюту вивів на рахунки форекс брокерів, послугами яких користуюся, потім частину вивід назад в Україну.
У випадку із ФФ вийшла пастка, бо на Інтеректів наразі депозит взагалі не реально зробити. Цікаво, які аргументи вони будуть ліпити, щоб тримати кошти в себе.