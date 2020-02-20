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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 00:03

Re: отзывы про фридом финанс

підкажіть чи в когось є проблеми із виведенням коштів з брокерського рахунку.

Поповнив двома картами, заблокували кошти на вивід, просили виписки по картках, що вже дуже дивно. Практично пів-тижня футболять, розказують що виписки на якійсь перевірці.
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 16:39

Re: отзывы про фридом финанс

Бгг..
Ввод с карты и сразу вывод на другой счет да еще в другой юрисдикции?
Это еще нужно разобраться, имел ли место квазиналичный вывод из страны в обход ограничений либо таки именно классический отмыв бабла
Типичный клиент комплаенса, лучше звоните Солу Гудману;)
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:30

nekefer
Вы о чём ? Фридом финанс Украина сейчас не дает возможность клиентам воспользоваться своими средствами на счету и ценными бумагами .
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:06

nekefer який може бути відмив бабла із 2000 доларів ви про що? Кошти заводились з українського банку і виводились на український.
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:44

  sevenfold написав:підкажіть чи в когось є проблеми із виведенням коштів з брокерського рахунку.

Поповнив двома картами, заблокували кошти на вивід, просили виписки по картках, що вже дуже дивно. Практично пів-тижня футболять, розказують що виписки на якійсь перевірці.


у вас гривнеий чи валютний рахунок?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:53

greenozon використував гривневий для депозиту, валютний для зняття бо ж вони знімають через свіфт. Мені дзвонив менеджер і розпитував чому робив саме так, я лише не зрозумів в чому вони побачили причину заморозки коштів.
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:24

  sevenfold написав:greenozon використував гривневий для депозиту, валютний для зняття бо ж вони знімають через свіфт. Мені дзвонив менеджер і розпитував чому робив саме так, я лише не зрозумів в чому вони побачили причину заморозки коштів.


віднедавна НБУ почав боротись із "оптимізаторами" і шукачами легкого заробітку на різниці курсів

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

цілком ймовірно, ФФ рахунки підпали під це
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:50

greenozon із статті, я розумію це банк повинен не дозволяти робити депозити на брокерів, а не брокери заморожувати кошти. Із початку війни я всю валюту вивів на рахунки форекс брокерів, послугами яких користуюся, потім частину вивід назад в Україну.

У випадку із ФФ вийшла пастка, бо на Інтеректів наразі депозит взагалі не реально зробити. Цікаво, які аргументи вони будуть ліпити, щоб тримати кошти в себе.
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:12

Re: отзывы про фридом финанс

  sevenfold написав:nekefer який може бути відмив бабла із 2000 доларів ви про що? Кошти заводились з українського банку і виводились на український.

Ну так дали бы отлежаться пару месяцев, купили бы какой-то лабудняк для приличия, зачем же так палиться и подставлять всех окружающих :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:48

nekefer ще потрібно розібратися хто кого підставив. Я всі свої кошти виводив з карток куди небудь, аби не залишати в банках.
sevenfold
 
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