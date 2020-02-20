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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:51

sevenfold

доречі, в ФФ валютний рахунок має цікаву властивість - якщо гроші там просто лежать, вам нараховують 3% на залишок
це досить багато (враховуючи що більшість банків дають 0.01 в рік!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:58

greenozon звучало б не погано, так як в них є свій банк, проте останні новини по моєму акаунту не сильно надихають на довгострокові депозити
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:02

Re: отзывы про фридом финанс

контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.

Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:23

sevenfold доброго дня так ми вже третій тиждень виводимо з ФФ одні обіцянки
inozemt78
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