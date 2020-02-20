sevenfold
доречі, в ФФ валютний рахунок має цікаву властивість - якщо гроші там просто лежать, вам нараховують 3% на залишок
це досить багато (враховуючи що більшість банків дають 0.01 в рік!)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 кві, 2022 18:51
sevenfold
доречі, в ФФ валютний рахунок має цікаву властивість - якщо гроші там просто лежать, вам нараховують 3% на залишок
це досить багато (враховуючи що більшість банків дають 0.01 в рік!)
Додано: Пон 25 кві, 2022 18:58
greenozon звучало б не погано, так як в них є свій банк, проте останні новини по моєму акаунту не сильно надихають на довгострокові депозити
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:02
Re: отзывы про фридом финанс
контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.
Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:23
sevenfold доброго дня так ми вже третій тиждень виводимо з ФФ одні обіцянки
Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:10
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