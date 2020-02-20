RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:51

sevenfold

доречі, в ФФ валютний рахунок має цікаву властивість - якщо гроші там просто лежать, вам нараховують 3% на залишок
це досить багато (враховуючи що більшість банків дають 0.01 в рік!)
greenozon
 
Повідомлень: 13337
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:58

greenozon звучало б не погано, так як в них є свій банк, проте останні новини по моєму акаунту не сильно надихають на довгострокові депозити
sevenfold
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.07.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:02

Re: отзывы про фридом финанс

контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.

Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.
sevenfold
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.07.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:23

sevenfold доброго дня так ми вже третій тиждень виводимо з ФФ одні обіцянки
inozemt78
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:10

  inozemt78 написав:sevenfold доброго дня так ми вже третій тиждень виводимо з ФФ одні обіцянки

Что говорят?
asin
 
Повідомлень: 306
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:53

inozemt78

з FF Україна виводите чи з FF Европа ?
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 10.09.10
Подякував: 186 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отзывы про Interactive Brokers 1 ... 20, 21, 22
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
213 102890
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 бер, 2022 19:40
greenozon
Отзывы про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
21 15100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лют, 2022 15:26
nata55

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1750)
01.05.2022 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.