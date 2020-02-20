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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 19:57

  sevenfold написав:контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.

Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.

Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.
andreisinelnik1977
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 09:11

Re: отзывы про фридом финанс

Выводил недавно, проблем не было
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:48

  andreisinelnik1977 написав:
  sevenfold написав:контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.

Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.

Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.


Аналогично! По XS1757 на 01.05. пока тишина.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:22

...

sevenfold Аналогічна ситуація!
Служба підтримки тиждень часу не можуть дати чітку відповідь!
slink888
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 23:34

andreisinelnik1977 не маю прав писати в приват, черканіть свій
sevenfold
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:50

ФФ вернув назад комісію 2.5% за поповнення рахунку (ФФ Європа)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:59

greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:07

вчора директор ФФ (Тімур Турлов) спілкувався із публікою
Огляд ринків в поточній ситуації, питання-та-відповіді публіки

мова - нім та англ

greenozon
 
Повідомлень: 13472
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  #<1 ... 78910
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