|
|
|
отзывы про фридом финанс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 тра, 2022 19:57
sevenfold написав:
контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.
Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.
Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.
-
andreisinelnik1977
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 09:11
Выводил недавно, проблем не было
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 15:48
andreisinelnik1977 написав: sevenfold написав:
контора просто прекрасна, 2 офіційні мейли не відповідають, офіційна фейсбук сторінка мовчить, на гарячій лінії менеджер не захотів повністю представитись.
Я навіть не можу зрозуміти як вони з таким сервісом змогли вийти на NASDAQ.
Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.
Аналогично! По XS1757 на 01.05. пока тишина.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 19:22
sevenfold Аналогічна ситуація!
Служба підтримки тиждень часу не можуть дати чітку відповідь!
-
slink888
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 23:34
andreisinelnik1977 не маю прав писати в приват, черканіть свій
-
sevenfold
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 06.07.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 09:50
ФФ вернув назад комісію 2.5% за поповнення рахунку (ФФ Європа)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13472
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 10:59
greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:07
вчора директор ФФ (Тімур Турлов) спілкувався із публікою
Огляд ринків в поточній ситуації, питання-та-відповіді публіки
мова - нім та англ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13472
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|213
|103301
|
|
|21
|15504
|
|