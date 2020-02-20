Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 тра, 2022 19:57
Можете тел свой в личку кинуть? Купон 1.05 должен был быть, пока тихо.
Додано: Сер 04 тра, 2022 09:11
Re: отзывы про фридом финанс
Выводил недавно, проблем не было
Додано: Сер 04 тра, 2022 15:48
Аналогично! По XS1757 на 01.05. пока тишина.
Додано: Сер 04 тра, 2022 19:22
...
sevenfold Аналогічна ситуація!
Служба підтримки тиждень часу не можуть дати чітку відповідь!
Додано: Вів 17 тра, 2022 10:59
greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:07
вчора директор ФФ (Тімур Турлов) спілкувався із публікою
Огляд ринків в поточній ситуації, питання-та-відповіді публіки
мова - нім та англ
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:34
Re: отзывы про фридом финанс
Американский холдинг Freedom Holding Corp, в который входит инвестиционная компания казахстанского предпринимателя Тимура Турлова Freedom Finance, уходит из России. Он продаст господину Турлову свои российские активы. По словам предпринимателя, в дальнейшем он продаст активы команде топ-менеджмента компании.
«На сегодня мы не видим возможности сохранять российский бизнес внутри американского холдинга ввиду запрета на любые инвестиции в Россию для американских резидентов, а также из-за большого числа ограничений на сделки с недружественными нерезидентами»,— пояснил господин Турлов Reuters. Он рассказал о двухэтапном выделении российского бизнеса из американского холдинга.
«Я выкуплю российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, и он будет продан команде нашего топ-менеджмента. Но эта сделка еще не на столе»,— отметил бизнесмен, добавив, что российские активы Freedom Holding смогут функционировать независимо от холдинга за счет обширной стратегии развития компании на российском рынке и большого числа клиентов в РФ.
Господин Турлов отметил, что самым значительным следствием санкционных ограничений, введенных после 24 февраля, для компании стал дефицит ликвидности. Бизнесмен заявил, что российский рынок в ближайшее время «ждут новые вызовы».
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