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отзывы про фридом финанс

отзывы про фридом финанс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:25

rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38

  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:29

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові


Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
aeroservis
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Повідомлень: 49
З нами з: 24.03.19
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:29

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові


Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
aeroservis
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Повідомлень: 49
З нами з: 24.03.19
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:30

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові


Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
aeroservis
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Повідомлень: 49
З нами з: 24.03.19
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:31

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові


Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
aeroservis
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Повідомлень: 49
З нами з: 24.03.19
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34

greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
aeroservis
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Повідомлень: 49
З нами з: 24.03.19
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Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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