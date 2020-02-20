|
|
|
отзывы про фридом финанс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:25
rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13626
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:29
greenozon написав: rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:29
greenozon написав: rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:30
greenozon написав: rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:31
greenozon написав: rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
Я через Фридом Украина покупал до войны ОЗДП. У них они и сейчас на брокерском учёте.
А в FF Europe у меня иностранные акции. Счёт там пополняю СВИФТ-ом. Бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|223
|112175
|
|
|21
|16199
|
|