отзывы про фридом финанс

rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:57
Онлайн форум від ФФ
багато відомих аналітиків, трейдерів і фінансистів про поточну оперативну ситуацію
що робити як діяти
|