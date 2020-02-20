отзывы про фридом финанс

rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:57
Онлайн форум від ФФ
багато відомих аналітиків, трейдерів і фінансистів про поточну оперативну ситуацію
що робити як діяти
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:50
із телеграму -
Банк Кредит Дніпро дозволяє поповнити із грн картки
520 грн бере за відкриття рахунку, поповнити можна на 100К грн
перед відправкою треба підняти ліміти на оплату в магазині і ліміт на оплату в інтернеті
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