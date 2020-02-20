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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:25

rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38

  rationalism2 написав:greenozon еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты :D

кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!

@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП :) і то лише військові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34

greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:57

Онлайн форум від ФФ
багато відомих аналітиків, трейдерів і фінансистів про поточну оперативну ситуацію
що робити як діяти

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:50

із телеграму -

Банк Кредит Дніпро дозволяє поповнити із грн картки
520 грн бере за відкриття рахунку, поповнити можна на 100К грн
перед відправкою треба підняти ліміти на оплату в магазині і ліміт на оплату в інтернеті
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13

почали пропонувати 16-ту дохідність по військовим

FF-OVDP
greenozon
 
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