|
|
|
Відгуки про Freedom Finance
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:25
rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:57
Онлайн форум від ФФ
багато відомих аналітиків, трейдерів і фінансистів про поточну оперативну ситуацію
що робити як діяти
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:50
із телеграму -
Банк Кредит Дніпро дозволяє поповнити із грн картки
520 грн бере за відкриття рахунку, поповнити можна на 100К грн
перед відправкою треба підняти ліміти на оплату в магазині і ліміт на оплату в інтернеті
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13
почали пропонувати 16-ту дохідність по військовим
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 17:59
Пішла жара від ФФ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|224
|114099
|
|