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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:25
rationalism2
ФФ Украина или Фридом Юроп ?
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aeroservis
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
rationalism2 написав:greenozon
еще с 1го мая, а с 11го НБУ запретил пополнять фридом через гривневые карты
кажуть що Ощадбанк ще досі це дозволяє!
@aeroservis
мова про закордонного брокер - FF Europe
нашому (укр) фрідомі лише ОВДП
і то лише військові
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greenozon
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
greenozon
До войны покупал через ФФ Украина ОЗДП. Сейчас у них учитываются.
Во FF EUROPE держу акции. Оплата СВИФТ-ом. Пополнение счёта бесплатно.
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aeroservis
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:57
Онлайн форум від ФФ
багато відомих аналітиків, трейдерів і фінансистів про поточну оперативну ситуацію
що робити як діяти
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greenozon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:50
із телеграму -
Банк Кредит Дніпро дозволяє поповнити із грн картки
520 грн бере за відкриття рахунку, поповнити можна на 100К грн
перед відправкою треба підняти ліміти на оплату в магазині і ліміт на оплату в інтернеті
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13
почали пропонувати 16-ту дохідність по військовим
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greenozon
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:59
Пішла жара від ФФ
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greenozon
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:24
greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?
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V2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:37
V2
поки що ФФ так собі хоче купляти :
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24) ціна котирування BID - ціна, за якою учасник ринку готовий купити цінний папір, тобто ціна безадресної заявки на купівлю або ціна попиту;
25) ціна котирування ASK - ціна, за якою учасник ринку готовий продати цінний папір, тобто ціна безадресної заявки на продаж або ціна пропозиції.
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greenozon
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:45
V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?
они по 30% покупают у своих клиентов, а продают им по 9
можете обратиться к любому брокеру чтобы выставили ваш бид на бирже по 29 и если ктото захочет продать то продаст вам а не фридому. только учитывайте что на бирже все-таки профи а не клиенты фридома
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nekefer
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