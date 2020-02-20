Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:31
V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?
Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
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