Відгуки про Freedom Finance

Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:31
Додано: Чет 11 сер, 2022 12:30
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40
Чи можливо відкрити рахунок в ФФ Україна (укр. облігації і акції) віддалено за допомогою ЕЦП?
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:20
adj
не чув за таке
із сайту кантори
---
Вам потрібно особисто завітати в офіс компанії, щоб пройти ідентифікацію та верифікацію й підписати договір на інвестиційне обслуговування. У ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА є 13 філій у всіх регіонах країни, де ви можете отримати кваліфіковану консультацію експерта.
---
що цікаво - ФФ Європа можна відкривати рахунки онлайн! а в Україні все сурово ))
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:27
greenozon
Щось є думка що для України у них немає стафа, а якісь аутсорсери-дилери. Які самі вирішують чи реєструвати людину на основі того яку комісію вони отримають від FF, і якщо так, то не дуже навіть хочеться відкривати у них рахунок, залишаючи у них копії документів. Невідомо чи вони їх потім не перепродають ще, щоб вижати пару сот. гривень.
Коли мені дзвонив менеджер з "Львівського" офісу, то на телефоні висвітилось бізнес ім'я "B.Great" тобто з цього номеру дзвонили
Дивно що вони не зробили реєстрацію онлайн через дію, щось типу як зробили ICU. Щоб ці посередники не мали доступу до документів людини.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:04
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:12
asti
St/2 давно не працює із укр ринком тому він тролить ))
Омеріка рулить
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|