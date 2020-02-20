RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:31

  V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?

Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11185
З нами з: 02.09.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:30

FF почав продавати невійськові бумаги
ще вчора було 16%, сьогодні вже 17%
show must go on!

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40

Чи можливо відкрити рахунок в ФФ Україна (укр. облігації і акції) віддалено за допомогою ЕЦП?
adj
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.04.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:20

adj

не чув за таке
із сайту кантори
---
Вам потрібно особисто завітати в офіс компанії, щоб пройти ідентифікацію та верифікацію й підписати договір на інвестиційне обслуговування. У ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА є 13 філій у всіх регіонах країни, де ви можете отримати кваліфіковану консультацію експерта.

https://ffin.ua/otkrytiye-scheta

---
що цікаво - ФФ Європа можна відкривати рахунки онлайн! а в Україні все сурово ))
greenozon
 
Повідомлень: 14056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:27

greenozon
Щось є думка що для України у них немає стафа, а якісь аутсорсери-дилери. Які самі вирішують чи реєструвати людину на основі того яку комісію вони отримають від FF, і якщо так, то не дуже навіть хочеться відкривати у них рахунок, залишаючи у них копії документів. Невідомо чи вони їх потім не перепродають ще, щоб вижати пару сот. гривень.

Коли мені дзвонив менеджер з "Львівського" офісу, то на телефоні висвітилось бізнес ім'я "B.Great" тобто з цього номеру дзвонили https://bg-education.com/#contacts

Дивно що вони не зробили реєстрацію онлайн через дію, щось типу як зробили ICU. Щоб ці посередники не мали доступу до документів людини.
adj
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.04.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 06:02

нові умови та котіровки від ФФ

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:04

  St/2 написав:
  V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?
Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
Вы несколько сгущаете краски, вам не кажется?
asti
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:12

asti

St/2 давно не працює із укр ринком тому він тролить ))
Омеріка рулить
greenozon
 
Повідомлень: 14056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 21, 22, 23
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
224 114368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 чер, 2022 14:02
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1144)
19.08.2022 19:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.