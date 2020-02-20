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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:31

  V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?

Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:30

FF почав продавати невійськові бумаги
ще вчора було 16%, сьогодні вже 17%
show must go on!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40

Чи можливо відкрити рахунок в ФФ Україна (укр. облігації і акції) віддалено за допомогою ЕЦП?
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:20

adj

не чув за таке
із сайту кантори
---
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https://ffin.ua/otkrytiye-scheta

---
що цікаво - ФФ Європа можна відкривати рахунки онлайн! а в Україні все сурово ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:27

greenozon
Щось є думка що для України у них немає стафа, а якісь аутсорсери-дилери. Які самі вирішують чи реєструвати людину на основі того яку комісію вони отримають від FF, і якщо так, то не дуже навіть хочеться відкривати у них рахунок, залишаючи у них копії документів. Невідомо чи вони їх потім не перепродають ще, щоб вижати пару сот. гривень.

Коли мені дзвонив менеджер з "Львівського" офісу, то на телефоні висвітилось бізнес ім'я "B.Great" тобто з цього номеру дзвонили https://bg-education.com/#contacts

Дивно що вони не зробили реєстрацію онлайн через дію, щось типу як зробили ICU. Щоб ці посередники не мали доступу до документів людини.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 06:02

нові умови та котіровки від ФФ

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:04

  St/2 написав:
  V2 написав:greenozon
На 5 міс. можна взяти з дохідністю 30% в гривні?
Будем еще 50 и 70%, надо подождать білих мух
Вы несколько сгущаете краски, вам не кажется?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:12

asti

St/2 давно не працює із укр ринком тому він тролить ))
Омеріка рулить
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:23

Дивина та й годі, ставки падають
до 1 вересня ФФ укладає угоди без комісій

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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:49

свіжий вебінар



робочий зошит https://drive.google.com/file/d/11wVYgQ ... G9iy6/view
greenozon
 
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