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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 08:17
greenozon
Відео недоступне.
Це відео приватне
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V2
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- Повідомлень: 7725
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 1295 раз.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:46
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andrey_yasharov
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- Повідомлень: 13
- З нами з: 28.06.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
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- Профіль
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44
если хочется видосики от фридом нужно смотреть https://www.youtube.com/c/ErlanAbdikarimov
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nekefer
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- Повідомлень: 275
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 34 раз.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:08
свіжий вебінар від кантори
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greenozon
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- Повідомлень: 14307
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 1337 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:48
вчора відбувся цікавий вебінар про поточну ситуацію і інвестиції
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greenozon
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- Повідомлень: 14307
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 1337 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 14:39
Якщо ви ці вебінари дивитесь, напишіть кілька основних тез. 2 години відео це забагато.
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Чорний Ворон
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- Повідомлень: 131
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 22 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 14:55
Чорний Ворон написав:
Якщо ви ці вебінари дивитесь, напишіть кілька основних тез. 2 години відео це забагато.
хороша думка, зараз і 10 хв відео то вже думаєш дивитись чи ні
мене найбільше зацікавила інфа по укр ЦП - МХП + Ферекспо а також євробонди (ОЗДП)
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greenozon
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- Повідомлень: 14307
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 1337 раз.
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