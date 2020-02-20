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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:17

greenozon
Відео недоступне.
Це відео приватне :(
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Повідомлень: 7725
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Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:46

Re: Відгуки про Freedom Finance

Є відео https://youtu.be/d04D8FDyIjM
andrey_yasharov
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Повідомлень: 13
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44

Re: Відгуки про Freedom Finance

если хочется видосики от фридом нужно смотреть https://www.youtube.com/c/ErlanAbdikarimov
nekefer
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Повідомлень: 275
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:08

свіжий вебінар від кантори

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:48

вчора відбувся цікавий вебінар про поточну ситуацію і інвестиції

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:39

Якщо ви ці вебінари дивитесь, напишіть кілька основних тез. 2 години відео це забагато.
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 131
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:55

  Чорний Ворон написав:Якщо ви ці вебінари дивитесь, напишіть кілька основних тез. 2 години відео це забагато.


хороша думка, зараз і 10 хв відео то вже думаєш дивитись чи ні :)
мене найбільше зацікавила інфа по укр ЦП - МХП + Ферекспо а також євробонди (ОЗДП)
greenozon
 
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