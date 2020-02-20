Відгуки про Freedom Finance

На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:05
Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструм
На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
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