Відгуки про Freedom Finance

На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:05
Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструм
На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:04
adj
може через це
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 19 жовтня 2022 року
Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
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