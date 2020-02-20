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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:05

Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструм

На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
adj
 
Повідомлень: 48
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:04

adj
може через це

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 19 жовтня 2022 року

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:51

Re: Відгуки про Freedom Finance

І що там з санкціями, торгівля через трейдернет відкрита :D всі торги за сьогодні через фрідом можна буде анулювати через суд в майбутньому?

Чому досі немає роз'яснень від регулятора(ів), що НБУ, що НКЦПФР
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:00

  nekefer написав:ALMATY, Kazakhstan--(BUSINESS WIRE)-- Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) (the “Company”) today announced that it has entered into an agreement to sell its Russian subsidiary, Investment Company Freedom Finance LLC (“Freedom RU”), together with Freedom RU’s subsidiary FFIN Bank LLC (such companies together the “Russian Subsidiaries”). The transaction is subject to the approval of the Central Bank of the Russian Federation and is expected to close in the coming months.

.....


схоже що довго вони тягнули з цим рішенням тож потрапили під санкції в Україні

а так добряче останній місяць зазивали інвестувати через них
DmitryZP
 
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