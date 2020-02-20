RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:05

Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструм

На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
adj
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:04

adj
може через це

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 19 жовтня 2022 року

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
Sinbad777
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.05.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:51

Re: Відгуки про Freedom Finance

І що там з санкціями, торгівля через трейдернет відкрита :D всі торги за сьогодні через фрідом можна буде анулювати через суд в майбутньому?

Чому досі немає роз'яснень від регулятора(ів), що НБУ, що НКЦПФР
adj
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:00

  nekefer написав:ALMATY, Kazakhstan--(BUSINESS WIRE)-- Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) (the “Company”) today announced that it has entered into an agreement to sell its Russian subsidiary, Investment Company Freedom Finance LLC (“Freedom RU”), together with Freedom RU’s subsidiary FFIN Bank LLC (such companies together the “Russian Subsidiaries”). The transaction is subject to the approval of the Central Bank of the Russian Federation and is expected to close in the coming months.

.....


схоже що довго вони тягнули з цим рішенням тож потрапили під санкції в Україні

а так добряче останній місяць зазивали інвестувати через них
DmitryZP
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:53

Шановні колеги по форуму - підкажіть, будь ласка, чим вартує ситуація з санкціями, якщо в якості частини своїх заощаджень придбав ОВДП та ОЗДП через "ФФ Україна"? Припускаю, тепер треба чекати рішення від НКЦПФР про "перевод на обслуговування" до іншої установи. А як насправді? Просвітіть, будь ласка, дякую за відповіді!
ЗІС-5
 
Повідомлень: 36
З нами з: 21.12.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:23

Re: Відгуки про Freedom Finance

читаем содержание санкций и получаем
1 запрет любых действий со вашими вложениями
2 ждем аннулирования лицензии, ибо на текущий момент лицензии действующие https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrp ... 295#tab-12
по Альфе тоже самое
возможно как-то откатят но пока не аннулировали лицензию ничего не будет


1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 24.10.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:06

Чомусь гадав що Турлов головна персона в ФФ, а он воно як

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... m_skan.pdf

https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-person/18532/
greenozon
 
Повідомлень: 14321
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:29

Трейдернет RIP (оптимістично надіються на 1 місяць? :) )

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14321
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
23 18513
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2022 22:43
adj
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 21, 22, 23
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
229 116617
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 11:11
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3590)
24.10.2022 12:09
ПриватБанк (1870)
24.10.2022 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.