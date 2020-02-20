На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:05
Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструм
На тарифі "Internet trading" є тікери (акції) з укр. біржі по яким пише "Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом."
Наприклад це BAVL.UX.UA, всі держ. облігації.
З чим це зв'язано? Хтось знає?
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:04
adj
може через це
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 19 жовтня 2022 року
Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:51
Re: Відгуки про Freedom Finance
І що там з санкціями, торгівля через трейдернет відкрита всі торги за сьогодні через фрідом можна буде анулювати через суд в майбутньому?
Чому досі немає роз'яснень від регулятора(ів), що НБУ, що НКЦПФР
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:00
схоже що довго вони тягнули з цим рішенням тож потрапили під санкції в Україні
а так добряче останній місяць зазивали інвестувати через них
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:53
Шановні колеги по форуму - підкажіть, будь ласка, чим вартує ситуація з санкціями, якщо в якості частини своїх заощаджень придбав ОВДП та ОЗДП через "ФФ Україна"? Припускаю, тепер треба чекати рішення від НКЦПФР про "перевод на обслуговування" до іншої установи. А як насправді? Просвітіть, будь ласка, дякую за відповіді!
Додано: Пон 24 жов, 2022 08:23
Re: Відгуки про Freedom Finance
читаем содержание санкций и получаем
1 запрет любых действий со вашими вложениями
2 ждем аннулирования лицензии, ибо на текущий момент лицензии действующие
по Альфе тоже самое
возможно как-то откатят но пока не аннулировали лицензию ничего не будет
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:06
Чомусь гадав що Турлов головна персона в ФФ, а он воно як
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:09
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