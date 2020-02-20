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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:33
DmitryZP написав:
то ж спочатку вийдіть, потім вже щось кажіть про це
санкции против Тойота Мотор toyota.ru есть, а против Тойота Украина toyota.ua нету, чому? пусть выйдут вначале, ах да крузак всем нравится а брокер мало кому нужен
volkswagen.ru Фольксваген Груп Рус под санкциями
volkswagen.ua Порше Україна без санкций
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:02
Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России, говорится в сообщении компании. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и Банк "Фридом Финанс". В связи с предстоящей сделкой будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на "Цифра".
В результате ребрендинга инвестиционная компания "Фридом Финанс" сменит наименование на "Цифра брокер". Свое название также изменит и банк "Фридом Финанс", который будет работать под брендом "Цифра банк".
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Додано: Вів 25 жов, 2022 23:37
Це звісно цирк що на сайті національної комісії з цінних паперів досі немає роз'яснень для інвесторів. Я розумію що ринок смішний по об'єму, розумію що кількість трейдерів смішна, але ж навіщо тоді комісія взагалі, віддали б її бюджет на ЗСУ і не грали б в цю гру, типу законність, захист і турбота про інвесторів
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Додано: Вів 25 жов, 2022 23:41
Доречі хтось дзвонив їм на гарячу лінію? Може є сенс зробити шаблон офіційного запиту і повідправляти їм, хай думають що відписувати?
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