RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:33

Re: Відгуки про Freedom Finance

  DmitryZP написав:то ж спочатку вийдіть, потім вже щось кажіть про це

санкции против Тойота Мотор toyota.ru есть, а против Тойота Украина toyota.ua нету, чому? пусть выйдут вначале, ах да крузак всем нравится а брокер мало кому нужен

volkswagen.ru Фольксваген Груп Рус под санкциями
volkswagen.ua Порше Україна без санкций
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 24.10.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:02

Re: Відгуки про Freedom Finance

Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России, говорится в сообщении компании. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и Банк "Фридом Финанс". В связи с предстоящей сделкой будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на "Цифра".

В результате ребрендинга инвестиционная компания "Фридом Финанс" сменит наименование на "Цифра брокер". Свое название также изменит и банк "Фридом Финанс", который будет работать под брендом "Цифра банк".
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 24.10.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:37

Це звісно цирк що на сайті національної комісії з цінних паперів досі немає роз'яснень для інвесторів. Я розумію що ринок смішний по об'єму, розумію що кількість трейдерів смішна, але ж навіщо тоді комісія взагалі, віддали б її бюджет на ЗСУ і не грали б в цю гру, типу законність, захист і турбота про інвесторів :D
adj
 
Повідомлень: 55
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:41

Re: Відгуки про Freedom Finance

Доречі хтось дзвонив їм на гарячу лінію? Може є сенс зробити шаблон офіційного запиту і повідправляти їм, хай думають що відписувати?
adj
 
Повідомлень: 55
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
23 18552
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2022 22:43
adj
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 21, 22, 23
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
229 116662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 11:11
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.