Відгуки про Freedom Finance

Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России, говорится в сообщении компании. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и Банк "Фридом Финанс". В связи с предстоящей сделкой будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на "Цифра".
В результате ребрендинга инвестиционная компания "Фридом Финанс" сменит наименование на "Цифра брокер". Свое название также изменит и банк "Фридом Финанс", который будет работать под брендом "Цифра банк".
Це звісно цирк що на сайті національної комісії з цінних паперів досі немає роз'яснень для інвесторів. Я розумію що ринок смішний по об'єму, розумію що кількість трейдерів смішна, але ж навіщо тоді комісія взагалі, віддали б її бюджет на ЗСУ і не грали б в цю гру, типу законність, захист і турбота про інвесторів