Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 17:05
spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?
та я сам в шоці із цих рішень і "мудрих голів" що приймають такі рішення
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