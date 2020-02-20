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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:05

  spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?


та я сам в шоці із цих рішень і "мудрих голів" що приймають такі рішення
greenozon
 
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