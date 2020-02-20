|
|
|
Відгуки про Freedom Finance
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 17:05
spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?
та я сам в шоці із цих рішень і "мудрих голів" що приймають такі рішення
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14375
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:17
spiridonwot
напевно писати запит в комісію, якщо папери були в Україні то їх мають перекинути в новий депозитарій, по крайній мірі так написано в законі, на випадок якщо забирають ліцензію
-
adj
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:52
spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?
а що ФФ вів свій депозитарій? Це ж не банк, що через Фонд грабування. Просто їх переведуть до іншого зберігати.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29888
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1440 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 19:11
Звісно що ФФУ має свій депозитарій
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14375
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|231
|117804
|
Вів 01 лис, 2022 17:51
St/2
|
|23
|18931
|
Нед 18 вер, 2022 22:43
adj
|